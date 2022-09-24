Soylu hakkında son iddia: Görevden alınması an meselesi, yerine gelecek isim de belli

Gazeteci Bünyamin Güler, TV5 ekranlarında katıldığı Ankara Bürosu programında kulislerde konuşulan bir duyumu paylaştı. Gezer, Süleyman Soylu'nun yerine AK Parti'de yeni bir ismin İçişleri Bakanlığı’na getirileceğini öne sürdü.







Güler, Soylu’nun yerine daha önce AK Parti’de bakanlık yapmış Faruk Çelik’in hazırlandığını, konu hakkında kendisine bilgi verildiğini öne sürerken Çelik’in de ekibini hazırladığını açıkladı. Güler, Süleyman Soylu’nun görevden alınıp yerine Faruk Çelik’in getirilmesinin an meselesi olduğunu da sözlerine ekledi.







Güler programda şu ifadeleri kullandı:





“Faruk Çelik çağrılıp görüşülmüş. Faruk Çelik de bütün ekibine haber vererek İçişleri Bakanlığı’na hazırlanıyor. Yakın ekibi bugün yarın Faruk Çelik’in İçişleri Bakanlığı görevine getirileceği an meselesi diyor.”