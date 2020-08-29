Soylu hedef gösterdi, polis evini bastı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldığı belirtildi.







CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sabah saatlerinde sosyal medya hesabından hedef gösterdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldığı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da şu an CHP’li Yıldırım’ın Avcılar’daki evine gidiyor.”





SOYLU HEDEF GÖSTERDİ, POLİS EVİNİ BASTI





CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bu ülkenin İçişleri Bakanının sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz.” dedi.



