Samanyolu Haber /Gündem / Soylu için yayımlanan 'Fotoroman Süleyman' albümü suç sayılmadı /10 Mayıs 2024 14:58

Soylu için yayımlanan 'Fotoroman Süleyman' albümü suç sayılmadı

Süleyman Soylu'nun CHP Gençlik Kolları'na “Fotoroman Süleyman” albümü nedeniyle şikayette bulunmuştu. Savcılık, konu hakkında takipsizlik kararı verdi.

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Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları’nın hazırladığı “Fotoroman Süleyman” isimli albümün ''kişilik haklarına saldırı'' taşıdığını ileri sürerek, şikayetçi olmuştu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Soylu'nun şikayeti hakkında savcılığın ''takipsizlik kararı'' verdiğini kaydetti.

Killik, şunları söyledi:

"Biz kendisiyle ilgili 'Fotoroman Süleyman' albümü bastırmıştık. Yani kendisinin fotoğraflarının olduğu ve daha sonrasında mahkemece ceza almış insanlarla ilgili albüm hazırlamıştık. O dönem kendisi daha sonrasında gerçek olmadığı ortaya çıkan CHP'ye bir terör saldırısı üzerinden iftira atmıştı. Onunla ilgili de kendisinin 'Pinokyo Süleyman' lakabıyla bundan sonra anılacağını söyleyerek basın açıklaması yapmıştık ve aynı zamanda da 'Fotoroman Süleyman' albümünün de tüm Türkiye'de dağıtılacağının ilanıydı. Ondan sonra hem albümle ilgili hem 'Pinokyo Süleyman' dememizle ilgili bir soruşturma başlatıldı. İfadeye gittiğimde Süleyman Soylu artık AKP tarafından da taca atılmış bir siyasetçi. Mahkemelerin de bunu göz önüne alarak bu uyduruk dosyadan herhangi bir sonuç çıkmayacağını ve bundan aklanacağımı söylemiştim. Zaten iddianame bile hazırlanmadan, ifadem alındı ve davaya dönemeden takipsizlik verildi.

'HERHANGİ BİR SUÇ TEŞKİL ETMEDİĞİ YARGI YOLUYLA KESİNLEŞMİŞ OLDU'

Süleyman Soylu artık kendi siyasi partisi tarafından da dışlanılmış, taca atılmış bir siyasetçi. Otomatik olarak da siyasallaşmış yargının bile kararında AKP'nin bu tavrı etkili oluyor. Bugün bakanlığı devam ediyor olsaydı muhtemelen ben bu davadan yargılanır, ceza da alabilirdim ama dava bile açılmasına gerek görülmedi. Aynı zamanda kendisinin pinokyo olduğu, yalan söyleyen bir siyasetçi olduğu tescillenmiş oldu. 'Fotoroman Süleyman' albümünün de herhangi bir suç teşkil etmediği yargı yoluyla kesinleşmiş oldu."

Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edilmediği öğrenildi.
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