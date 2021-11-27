Soylu ile CHP arasında miting tartışması: Yalan söylemeye de utanmıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Meydanı'nda yapmayı planladığı mitingle ilgili açıklamalarda bulundu.









Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için, "Siyaset kurnazlıkla değil asaletle yürür" dedi.





Soylu yaptığı paylaşımda Mersin Meydanı'ın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini söyleyerek, "Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.





"YALAN SÖYLEMEYE DE UTANMIYOR!"

Bunun ardından CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Erkek, "Partili Cumhurbaşkanının siyasi ahlaktan yoksun kurnaz Bakanına bakın... Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda 2021 Eylül'ünde miting yapanın AK Parti Genel Başkanı olduğunu unutmuş! Yalan söylemeye de utanmıyor!" ifadelerine yer verdi.





Mersin Valisi’nin burada miting yapılmasının yasak olduğu yönündeki açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan da görecek vali de görecek. Mitingimizi yapacağız" mesajını vermişti.





