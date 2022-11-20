"Soylu ile ilgili belgelerimiz var, kaçamayacak"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim kendimiz ile ilgili bir kuşkumuz yok. Ama hem AKP iktidarının yöneticileri ile hem de kimlikten yoksun Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlarından dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak.”









İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediyelerle ilgili ithamlarına cevap veren Özkoç, "Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere görevde bulunan bütün ilçe belediyelerimize varıncaya kadar her biri tertemiz vatandaşına hizmet ediyor. Soylu’ya orada da sorduğumuz gibi asla onlarla ilgili en ufak bir bilgiyi ve belgeyi ortaya koyamıyor. Koyamaz da çünkü belediyelerimiz tertemiz. Ama kendi beceriksizliklerini belediyeler üzerinden örtmeye çalışıyor" dedi.









Soylu'nın girdiği kirli ilişkilerini Erdoğan'ın bildiğini belirten Özkoç, konuşmasına şöyle devam etti; "Eğer Türkiye topraklarında teröristler fink atıyorsa, yabancı ülkelerin ajanları fink atıyorsa sen bir kere o İçişleri Bakanlığı koltuğunda neden oturuyorsun, bunu milletimize açıklaman gerekir. Neden tedbirleri almadınız? Neden milleti bugüne kadar kandırdınız? Neden milletimize ‘Biz terörü bitirdik, biz teröristlerle ilgili her türlü bilgiye sahibiz’ dediniz? Süleyman Soylu, aynı zamanda sadece mensubu olduğu parti ile ilgili bir iddiası yok ya da İçişleri Bakanlığı ile yaptığı görevlerle ilgili bir iddiası yok, bunları düzgün yapmakla. O kendi siyasi ikbaline çalışıyor. Kendisini her şeyin üstünde görüyor. Öyle ya Recep Tayyip Erdoğan’a karşı damadını dahi yedirip, orada görevde kaldı ya. Recep Tayyip Erdoğan onu niçin tutuyordu? Neden orada bulunduruyordur? Bir tek nedeni var, girdiği bütün kirli ilişkilerde Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi var."







