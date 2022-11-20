Samanyolu Haber /Gündem / "Soylu ile ilgili belgelerimiz var, kaçamayacak" /20 Kasım 2022 00:39

"Soylu ile ilgili belgelerimiz var, kaçamayacak"

CHP'li Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li belediyelere yönelik ithamları sonrası açıklamalarda bulundu. Soylu'yla ilgili ağır ithamlarda bulunan Özkoç "Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlarından dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak" dedi.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim kendimiz ile ilgili bir kuşkumuz yok. Ama hem AKP iktidarının yöneticileri ile hem de kimlikten yoksun Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlarından dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak.”


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediyelerle ilgili ithamlarına cevap veren Özkoç, "Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere görevde bulunan bütün ilçe belediyelerimize varıncaya kadar her biri tertemiz vatandaşına hizmet ediyor. Soylu’ya orada da sorduğumuz gibi asla onlarla ilgili en ufak bir bilgiyi ve belgeyi ortaya koyamıyor. Koyamaz da çünkü belediyelerimiz tertemiz. Ama kendi beceriksizliklerini belediyeler üzerinden örtmeye çalışıyor" dedi. 


Soylu'nın girdiği kirli ilişkilerini Erdoğan'ın bildiğini belirten Özkoç, konuşmasına şöyle devam etti; "Eğer Türkiye topraklarında teröristler fink atıyorsa, yabancı ülkelerin ajanları fink atıyorsa sen bir kere o İçişleri Bakanlığı koltuğunda neden oturuyorsun, bunu milletimize açıklaman gerekir. Neden tedbirleri almadınız? Neden milleti bugüne kadar kandırdınız? Neden milletimize ‘Biz terörü bitirdik, biz teröristlerle ilgili her türlü bilgiye sahibiz’ dediniz?  Süleyman Soylu, aynı zamanda sadece mensubu olduğu parti ile ilgili bir iddiası yok ya da İçişleri Bakanlığı ile yaptığı görevlerle ilgili bir iddiası yok, bunları düzgün yapmakla. O kendi siyasi ikbaline çalışıyor. Kendisini her şeyin üstünde görüyor. Öyle ya Recep Tayyip Erdoğan’a karşı damadını dahi yedirip, orada görevde kaldı ya. Recep Tayyip Erdoğan onu niçin tutuyordu? Neden orada bulunduruyordur? Bir tek nedeni var, girdiği bütün kirli ilişkilerde Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi var."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Soylu ile ilgili belgelerimiz var, kaçamayacak" Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:53:54