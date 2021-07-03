Soylu ile Koca'nın arasını açan kuzen istifa etti

Şirketten yapılan açıklamada, “Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta, bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapılmamaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu’nun ortaklığı bulunmamaktadır” denildi.







YouTube kanalı 140journos'un "Veba" adlı belgeselinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. İsmi açıklanmayan üst düzey bir bürokrat ise Koca-Soylu kavgasına ilişkin olarak, "Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.





Bakan Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ise RD Global/Invamed firmasıyla medikal işi yaptığı ortaya çıkmıştı.