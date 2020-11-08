Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: İstanbul depremi ülkenin bağımsızlığını tehdit eder /08 Kasım 2020 12:17

Soylu: İstanbul depremi ülkenin bağımsızlığını tehdit eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen İstanbul depreminin 'Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını tehdit ettiğini' söyledi.

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Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” dediğini aktardı.

Yılmaz, “Hastanede süren Covid tedavisini tamamlayıp 5 Kasım günü evine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı. 114 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan İzmir depreminde sergilenen 'yönetişim' kargaşasına yönelttiğim eleştirileri hak etmediklerini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yazısında şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rızabey Apartmanı'nın enkazına tırmanıp, göçük altında geçirdiği her saniyesi kıymetli Buse'yi meşgul eden telefon görüşmesi yapmasını hatırlatınca, '2.5 yıldır emek veriyoruz, yazık ediyorsunuz; bizi işimizle, tutumumuzla değerlendirin. İzmir'de AFAD 26 çalışma grubu kurdu. Depremle mücadele romantik bir iş değildir' diyor."
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