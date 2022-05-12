Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederken telekulakı itiraf etti /12 Mayıs 2022 14:28

Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederken telekulakı itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son açıklamaları, ‘muhalefetin önemli isimlerinin dinlendiği’ iddialarını güçlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Süleyman Soylu, “Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim; Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız.” dedi.

SHABER3.COM

Süleyman Soylu’nun emniyetin içerisinde kendisine bağlı olarak kurduğu illegal bir ekiple muhalefet liderleri ve önemli isimleri WhatsApp ve Twitter üzerinden yüklenen casus yazılımlarla dinlediğini daha önce de gündeme gelmişti. 
 
Türkiye’de 14 Mayıs 1950’deki seçimin 72’nci yıl dönümü nedeniyle, Aydın’daki Adnan Menderes Müzesi’nde ‘Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu’ düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Soylu’nun burada yaptığı açıklamalar, ‘muhalefetin dinlendiği’ iddialarını güçlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir büyükelçiyle yapılan görüşme konusunda soru sorduğunu hatırlatan Soylu, “Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. ‘Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi’ diye dedikodusunu yaptınız.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederken telekulakı itiraf etti Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:05