Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederken telekulakı itiraf etti

Süleyman Soylu’nun emniyetin içerisinde kendisine bağlı olarak kurduğu illegal bir ekiple muhalefet liderleri ve önemli isimleri WhatsApp ve Twitter üzerinden yüklenen casus yazılımlarla dinlediğini daha önce de gündeme gelmişti.







Türkiye’de 14 Mayıs 1950’deki seçimin 72’nci yıl dönümü nedeniyle, Aydın’daki Adnan Menderes Müzesi’nde ‘Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu’ düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.





Soylu’nun burada yaptığı açıklamalar, ‘muhalefetin dinlendiği’ iddialarını güçlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir büyükelçiyle yapılan görüşme konusunda soru sorduğunu hatırlatan Soylu, “Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. ‘Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi’ diye dedikodusunu yaptınız.” dedi.

