Soylu, muhalif belediyelerin boğazına çöktü

KAYYUMLAR DENETLENMEDİ
İçişleri Bakanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Özel Teftiş ve Denetimler” başlıklı bölümde belediyelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda yer alan bilgilere göre, bakanlık müfettişleri, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de yer aldığı 6 CHP’li belediyeye 8 özel denetim ve teftiş yaptı. Ancak, yolsuzluk skandalları ile anılan kayyum yönetimindeki belediyelere hiç özel denetim ve teftiş gerçekleştirilmedi. Bakanlık sadece bir AKP’li ile bir MHP’li ilçe belediyesinde özel denetim gerçekleştirdi.
İBB’DE 40 DOSYA İNCELENDİ
CHP’li belediyelere yapılan özel denetim ve teftişler şöyle:
•İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İktidarın projelerini engellediği, kredi kullanılmasına izin vermediği ve hatta otobüs alımına bile engel olduğu İBB’nin 40 ayrı konuyu kapsayan dosyası incelendi, özel teftiş raporu hazırlandı.
•İzmir Karaburun Belediyesi: En fazla inceleme Karaburun Belediyesi’nde yapıldı. Bakanlık müfettişleri tam 58 ayrı konuda inceleme yaptı.
•İstanbul Ataşehir Belediyesi: Müfettişler 8 ayrı konuyu inceledi, özel teftiş raporu hazırladı.
•Bilecik Belediyesi: Hem belediye hem de belediye iştiraki Kayı A.Ş.’ye ilişkin 7 ayrı konu inceledi ve teftiş raporu hazırlandı.
•İstanbul Bakırköy Belediyesi: Müfettişler 9 ayrı konuda inceleme yaptı. Ayrıca belediye iştiraki Bakırköy Personel Hizmetleri Şirketi ile Bakırköy Yapı Şirketi’ne de özel teftişler gerçekleştirildi, 4 ayrı araştırma raporu hazırlandı.
•İstanbul Beşiktaş Belediyesi: Bakanlığın özel teftişinin sürdüğü belirtildi.
GÖSTERMELİK İNCELEME
Sadece bir AKP’li ve bir MHP’li belediye yönelik teftiş ve denetimler de şöyle:
•MHP’li Iğdır Karakoyunlu Belediyesi: Özel teftiş gerçekleştirildiği belirtildi, ayrıntısı açıklanmadı.
•AKP’li Mardin Artuklu Belediyesi: 30 ayrı konuyla alakalı özel teftiş düzenlendi.
***
3,7 MİLYAR TL NEREDE?
İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılında 26 milyar 371 milyon TL harcadığı ifade edildi. Bakanlığın 3,7 milyar TL’lik bir sermaye transferi gerçekleştirdiği de açıklandı. Ancak 3,7 milyar TL’lik kaynağın nereye ve hangi kurumlara aktarıldığı ise belirtilmedi.
***
YOLSUZLUK DOSYALARI DA KAYIP
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sık sık İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Başkan Ekrem İmamoğlu’nu hedef alıyor. İmamoğlu’nun talimatı ile AKP dönemine ilişkin başlatılan soruşturmada İBB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 50’ye yakın yolsuzluk dosyasına da İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Dosyalar, 12 Ocak 2021 günü müfettişlere devredildi. Yaklaşık 13 milyar 202 milyon liralık kamu zararını ortaya koyan dosyalar, mülkiye müfettişleri tarafından inceleneceği söylense de iki yıldır bir açıklama yapılmıyor.
Soylu daha önce de belediyede terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin çalıştığını iddia etmişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise Soylu’nun hal ve tavırlarının psikolojik analize tabi tutulması gerektiğinin altını çizmişti.