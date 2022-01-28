Soylu’nun 15 Temmuz çetesi terör estiriyor: Önce cinayet, şimdi de...









Kayseri’ye gittim orada da buldu





15 Temmuz ve Soylu bağlantısı





Cinayet hükümlüsü





Milletvekili Ahmet Şık bu durumu Twitter hasebındab, ”15 Temmuz gecesi TRT’nin önüne çağırdıklarınızdan birisi bir kadını öldürmekle tehdit ediyormuş. Kulağını çekersiniz herhalde” diyerek Süleyman Soylu’yu etiketleyerek paylaştı.Petek Damla Demirkaya Twitter hesabından paylaştığı açıklama ile Muhammed Kaplan isimli erkek tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Kendisini sevgili olmaya zorlayan Kaplan’ın cimayet suçundan 4 yıl hapiste kaldığını ve pandemi nedeniyle salıverildiğini söyleyen Demirkaya, uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden ve henüz aranması bile olmayan Kaplan’ın tutuklanmasını istedi.Kaplan ile arkadaş ortamında tanıştıklarını ancak sürekli silahla gezmesinden dolayı ayrılmak istediğini ifade eden Demirkaya, “Ben ayrılmak isteyince her şey daha da kötüleşmeye başladı. Önce yakın arkadaşlarımı tehdit etmeye başladı. Evimin önünde sürekli arabayla dolanmaya başladı. Aileme ve bana zarar vereceğini söylediği için korktum ve ilişkiye devam ettim” dedi.Üniversite için Kayseri’ye taşınan Demirkaya, burada tehditlere maruz bırakıldı. Yurdunun önüne gelen Kaplan tarafından silah zoruyla aracı bindirildiğini söyleyen Demirkaya, ailesini ve kendisini ölümle tehdit eden Kaplan hakkında yeniden şikayetçi oldu.Demirkaya, açıklamasında Muhammet Kaplan için “15 Temmuz olaylarında mafyacılık oynayan insanlardan biri” nitelemesinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminde dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu TRT binasını korumak için, Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki faşist çeteden yardım istediği ortaya çıkmıştı. Muhammet Kaplan’ın da, Aleyne Çakır cinayeti şüphelisi Ümit Can Uygun gibi bu çevreden olduğu ortaya çıktı.Muhammet Kaplan, 2016 yılında Mahfuz Tatar’ı öldürmek suçlaması ile tutuklanmış ve ceza evine gönderilmişti. 4 yıl hapis yatan Kaplan, pandemi nedeniyle salı verilmişti.