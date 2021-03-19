Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’nun hedef gösterdiği İHD’nin Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı /19 Mart 2021 16:37

Soylu’nun hedef gösterdiği İHD’nin Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı

Gare operasyonu sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de yaptığı konuşmada ‘canı çıkasıca dernek’ diyerek hedef gösterdiği İHD’nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı.

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Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, HDP Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan, Hüseyin Gevher ve Betül Koca gözaltına alındı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, İHD eş genel başkanının bu sabah gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Eş genel başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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