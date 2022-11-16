Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’nun polisleri, Yunanistan’da fişleme yapıyor: İşte belgeleriyle o skandal fişlemeler /16 Kasım 2022 17:00

Soylu’nun polisleri, Yunanistan’da fişleme yapıyor: İşte belgeleriyle o skandal fişlemeler

Nordic Monitor, yine skandal bir fişleme ve casusluk belgesiyle gündemde. Nordic Monitor tarafından yayınlanan ‘Gizli’ ibareli belgede Atina ve Selanik’te görevli polislerin Yunanistan’daki Erdoğan muhalifleri ve KHK’lılar hakkında yasadışı istihbarat topladıkları görülüyor. Toplanan bu istihbaratla yapılan fişlemeler, daha sonra Türkiye’deki mahkemelere gönderilerek, dava dosyalarına eklenmesi isteniyor.

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Nordic Monitor’un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar şöyle:



-Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Selanik Başkonsolosluğu’nda görev yapan personeli ve yerleşkeleri korumak için gönderilen polisler, yasa gereği yabancı bir ülkede istihbarat toplama yetkileri olmadığı halde kanunsuzca Ankara’ya gönderilmek üzere fişleme notları hazırlamış.
Atina ve Selanik’te yaşayan cemaat mensuplarını tespit etmek için faaliyet gösterdikleri anlaşılan polislerin ayrıca bu kişilere ait işyerlerinin de bilgisini fişleme listelerine eklemiş.


-Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2020’de İçişleri Bakanlığı’na gönderilen fişleme notlarında, “Bilmesi gerekenler prensibi” gereği başka kurumlarla paylaşılmaması uyarısı yer alıyor.
-Fişleme listesi daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdür vekili Hüseyin Ağır’ın imzasıyla 27 Ocak 2021’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderiliyor. Kanunsuz belgeninin (V ) numara ile kodlanan Dışişleri Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Md’den geldiği de belirtiliyor.



-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Araştırma Bürosu, Savcı Ali Tanıl Gören (189900) imzasıyla 3 Eylül 2022 tarihinde 10 ilin başsavcılıklarına ve ağır ceza mahkemelerine yazı göndererek, fişlemelerin şüpheli ve sanıkların dosyasına eklenmesini talep ediyor.



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