Samanyolu Haber /Gündem / Soylu’nun tarihi dediği 'Bataklık Operasyonu' davasında tutuklu sanık kalmadı /08 Eylül 2022 16:54

Soylu’nun tarihi dediği 'Bataklık Operasyonu' davasında tutuklu sanık kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” diye tanımladığı Bataklık operasyonunda 'örgüt yöneticilerine' tahliye kararı verildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” diye tanımladığı 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Hakkında tahliye kararı verilenler arasında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören de var.

Operasyon 2020 yılının temmuz ayında gerçekleştirilmişti.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 kişiden 34'ü tutuklanmıştı. "Bataklık" operasyonunda yakalananlar, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

ÖRGÜT KURUCULUĞUYLA SUÇLANIYORLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "örgüt kurucuları" olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istenmişti.
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