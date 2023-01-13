Samanyolu Haber /Politika / Soylu’nun trol ordusunun başı Emin Şen, sermayeyi 130’a katlamış! /13 Ocak 2023 09:48

Soylu’nun trol ordusunun başı Emin Şen, sermayeyi 130’a katlamış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’in sahibi olduğu 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon Şirketi’nin 2010 yılında 5 bin TL olan kuruluş sermayesini yedi yılda 130 kat artırdığı ortaya çıktı. Şirketin 2016-2020 döneminde iş yaptığı kamu kurumları arasında SGK’dan TÜBİTAK’a çok sayıda kurum bulunuyor.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Emin Şen’i, “Süleyman Soylu’nun trollük dersi verdirdiği kişi” olarak tanımlarken gözler, Şen’in sahibi olduğu şirkete çevrildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Emin Şen’in 22 Aralık 2010 tarihinde Mücteba Kılıç ve Neslihan Er Oğur ile birlikte 5 bin TL sermaye ile kurduğu 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon’un sermayesinde kısa sürede yaşanan artış dikkat çekti. Ticari sicil kayıtlarına göre şirket, kuruluş yılı olan 2010’dan 2017 yılına kadar üç kez sermaye artırımı yaptı. Şirketin 5 bin TL olan kuruluş sermayesi Şubat 2014’te 12 bin TL’ye, Nisan 2016’da 150 bin TL’ye, Nisan 2017’de ise 650 bin TL’ye çıkarıldı. Şirket sermayesinde yedi yılda yaşanan artış yüzde 12 bin oldu.

AJANSA KAMUDAN İHALE YAĞDI

Şirketin sermayesinde yaşanan çarpıcı artışın yanı sıra şirketin kamudan aldığı ihaleler de Şen’e sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon isimli şirketin yalnızca 2016-2020 döneminde aldığı 15 kamu ihalesinin tamamının kamuoyunda, “İhaleleri yandaşlara verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Şirket, pazarlık yöntemli 15 ihale ile kasasına, dört yıl gibi kısa bir dönemde 2 milyon 271 bin TL koydu. Şirketin üstlendiği ihalelerde kamu lehine indirim oranının sadece yüzde 6’da kalması ise ihalelerde rekabetin olmadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
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