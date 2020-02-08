Samanyolu Haber /Gündem / Soylu o eylemi hedef göstermişti /08 Şubat 2020 22:37

Soylu o eylemi hedef göstermişti

"Las Tesis" performansına katılan ve gözaltına alınan 24 kadın hakkında İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kredi ve Yurt Kurumu (KYK) üniversiteli kızları yurttan attı, burslarını kesti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Laz Tesis eylemini hedef göstermişti.

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Las Tesis eylemi, İzmir’de 15 Aralık 2019’da yüzlerce kadının katılımı ile Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilmişti. İzmir Emniyeti tarafından 24 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kadınlar evlerinden gözaltına alındı.

Las Tesis performansına katılan ve gözaltına alınan 24 kadın hakkında İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

Savcılık kadınlara “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlamasını yönetti. 

"POLİSLER, HÂKİMLER, DEVLET VE BAŞKAN SÖZLERİ" SUÇ SAYILDI

İddianamede Las Tesis performansında geçen “tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan!” sözleri ve performansın ardından “yaşasın kadın dayanışması, gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop, inadına isyan, inadına özgürlük, kadınlara değil katillere barikat” sloganlar suç olarak gösterildi.

Açılan davanın ardından İzmir Kadın Savunması, hazırlanan iddianameye ve açılan davaya tepki gösterdi.  

Kadın Savunması’ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yapılan eylemleri hedef gösterdiği ve gözaltına alındıklarını belirtildi.

Açıklamada, “Kadınlar tüm polis ablukasına karşı haykırdı ve hiçbir zaman gerçeği işaret etmekten çekinmeyen parmaklarımız yine gerçeği gösterdi. Suçlu sensin.” denildi.

Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosuna "Las Tesis" ismi veriliyor. 
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