Soylu oy kullanacak Suriyeli sayısını açıkladı

NTV'de katıldığı özel yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk vatandaşı yapılan ve ilk seçimde oy kullanabilecek Suriyeli sayısını da açıkladı.





Uzun süredir tartışma konusu olan Suriyeli sığınmacıların sayısı için ise farklı kaynaklardan farklı rakamlar gelmeye devam ediyor.







Ahmed Arpat'ın sorularını cevaplandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şuanda Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli bulunduğunu ifade etti.





Bu kişiler içinden 211 bin 908 kişinin ise Türkiye vatandaşılığı aldığını belirten Soylu, ilk seçimde oy kullanabilecek Suriyeli sayısını ise 120 bin 133 kişi olarak açıkladı.

