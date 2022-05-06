Soylu-Özdağ gerilimine Peker de dahil oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullandı.





Süleyman Soylu'nun bu sözlerine bir basın açıklamasıyla yanıt veren Özdağ ise "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum!" dedi.









Soylu ile Özdağ arasındaki gerilim devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Sedat Peker, Twitter'da konuyla ilgili atılan tweetleri retweetledi.





Önce Özdağ'ın konuşmasını retweetleyen Peker, daha sonra Sinan Oğan, Cemal Enginyurt, Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu isimlerin ve bir kullanıcının "Sedat Peker buna iyi bileniyor, kesin! İki kelime yazamıyor diye sinirden deliriyor evde ortalığı dağıtıyor olabilir" tweetini paylaştı.