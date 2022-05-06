Soylu-Özdağ kavgasında ilginç yorum: 'Makamı yükseltilerek kenara alınabilir'

Soylu ve Özdağ arasındaki kavgada bundan sonra neler yaşanacağı merakla beklenirken gazeteci Mustafa Balbay, farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.





"Başka hesaplar var. Bu aşamadan sonra, Soylu'nun rızası ile bir adım atılabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılabilir, 'yükseltilip kenara çekme' deniyor buna siyasette. Bir değişim olursa, Süleyman Soylu'nun rızası ile olacaktır" ifadelerini kullanan Balbay, kamuoyuna açıklanmayan dosyaların olabileceğini belirtti.





"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YAPILABİLİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde, kamuoyuna açıklanmayan dosyaların olabileceğini belirten Balbay, bu tablodan bir yurttaş olarak üzgün olduğunu söyledi.





Bir İçişleri Bakanı'nın bir 'suç işleri bakanı' gibi bir tavra girip, bir parti liderine böyle bir hitapta bulunmasının düşündürücü olduğunu söyleyen Balbay, sözlerine şu şekilde devam etti:





Ağızlarından çıkan söze çok dikkat etmeleri gerekir. Bu tablodan bir yurttaş olarak üzgünüm.





Süleyman Soylu'nun elindeki dosya ve belge sedat pekerin elindekinden fazla mı? Daha çok tehdit edecek yükseklikte bir dosyaya mı sahip? Anlatılamayan başka bağlantılar var. Bu yüzden de Erdoğan, Soylu'dan vazgeçemiyor.





Güvenlik sorunu haline gelen bir iç işleri bakanından bahsediyoruz. Başka bakanlar alınır ama Soylu görevden alınmaz.





Başka hesaplar var. Bu aşamadan sonra, Soylu'nun rızası ile bir adım atılabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılabilir, yükseltilip kenara çekme deniyor buna siyasette. Bir değişim olursa, Soylu'nun rızası ile olacaktır.