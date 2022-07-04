Samanyolu Haber /Gündem / Soylu-Özdağ kavgasında yeni perde: Yargı kartı açıldı /04 Temmuz 2022 13:19

Soylu-Özdağ kavgasında yeni perde: Yargı kartı açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında sular durulmuyor. Özdağ'a karşı yeni hamle yapan Soylu, yargı kartını açıyor.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasına ilişkin olarak, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Partisinin İl Kongresi'ne katılmak ve kentte bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada 'Türkiye'de iç savaş çıkacağı' iddiasında bulunmuştu.

Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda 8'inci parti olduğumuzu biliyoruz.

Yükselme trendimiz devam ediyor. Öyle bir sonuç alacağız ki; Türkiye çok şaşıracak. Dünyanın şaşıracağını düşünmüyorum. Çünkü ülkede yüzde 1 sığınmacı olduğu zaman, iktidarın oyu yüzde 1,2 düşüyor. Türkiye'de sığınmacı yüzde 10'dur. İktidarın oyu, bu meseleden dolayı yüzde 12'ye düşer. Sabah değişik partilere oy vermek için evden çıkanlar, sandık başına vardıklarında; sandığa giden Suriyelileri görünce Zafer Partisi'ne oy vereceklerdir."

ÇATAKLI: 'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
Özdağ'ın gündem olan sözlerinin ardından, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Çataklı, Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasına ilişkin olarak, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
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