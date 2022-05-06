Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Özdağ'a 'hayvandan aşağı' demişti, Bakanlığa 'Hayvan Durum İzleme' aracı getirildi /06 Mayıs 2022 15:47

Soylu, Özdağ'a 'hayvandan aşağı' demişti, Bakanlığa 'Hayvan Durum İzleme' aracı getirildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'na gitti. Binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durdurulan Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği dakikalarda çekilen bir fotoğraf ise gündem oldu. Arbedenin yaşandığı anlarda Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayın programında göçmen sorunu konusuyla ilgili açıklama yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ağır ifadelerle hedef almış, Özdağ için "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i safilindir" demişti.

100 METRE KALA POLİSLER TARAFINDAN DURDURULDU
Özdağ, Soylu'nun bu sözlerinin ardından bugün "Süleyman bugün saat 11.00'de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çıkarsın" diyerek tek başına İçişleri Bakanlığı önüne yürümek istedi. Ancak Özdağ, binaya yaklaşık 100 metre kala polisler tarafından durduruldu.



BAKANLIĞIN ÖNÜNDE "HAYVAN DURUM İZLEME" ARACI
Türkiye'nin gündemine yerleşen gerginliğin yaşandığı anlarda İçişleri Bakanlığı'nın önüne çekilmiş bir araç dikkat çekti. Özdağ'ın yürüyüşünün engellendiği Bakanlık binasının önüne Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracının çekildiği görüldü.
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