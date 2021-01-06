Soylu: Polis doğru yapmıştır

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestoları sürerken Soylu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.







Açıklamayı Twitter'dan yapan Soylu, "Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır" dedi.





Okulun kapısını polisin kelepçeyle kitlemesi tartışmalarına değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı:





"Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar, Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemelerle tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum: Terörle irtibatlı illegal grupların girmesine izin mi verilseydi? Polise katil diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin' mi denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya 'Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denseydi?





Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var.





Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha göstermeyiz."