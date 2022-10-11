Samanyolu Haber /Politika / Soylu 'sahte seçmen skandalını' böyle geçiştirdi: Canım benim!... /11 Ekim 2022 10:49

Soylu 'sahte seçmen skandalını' böyle geçiştirdi: Canım benim!...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhabirlerin sorularını yanıtlarken ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin ‘adreslere kayıtlı çıkan yabancılar' sorusuna yanıt vermeyen Soylu, muhabirini yüzünü okşayarak “Canım benim" dedi.

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN MUHABİRE 'CANIM BENİM' YANITI

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.
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