"Soylu, SBK'nın uçağını taksi gibi kullandı"

Kanadalı Bombardier firmasının 54 milyon dolar değerindeki, TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı kara para aklamak iddiası ile tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçan sarayı idi... Cumhuriyet'in haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandı... Korkmaz’ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda “ünlü” ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında...







Uçaktaki koltuklar öylesine lüks ki, kıtalar arası yolculukta kas ve iskelet sistemini yormayacak teknoloji ile donatılmış... Misafir odası, banyosu, barı, mutfağı ile gökyüzünde yedi yıldızlı otellerin konforunu yaşatıyor...





Korkmaz lüks uçağını “özel misafirleri” için kullanıyordu. Haberde ismi belirtilmeyen kaynaklara göre Süleyman Soylu da, özellikle seçim döneminde Sezgin Baran Korkmaz’ın bu süper lüks uçağını kullandı.





Haberde Korkmaz’ın Türkiye’deki ünlü yolcu listesi dışında bu uçağın uluslararası seferlerinin de sorgulanması gerektiği ve hangi ülkelere ne sıklıkla gittiği, ne taşıdığı ve kimleri götürdüğünün Euro Controll kayıtlarından bulunması gerektiği vurgulandı.

"Atatürk Havalimanı artık sadece kargo ve özel jet uçuşlarına hizmet veriyor... Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağının yolcu listesi de sırları ile işte bu özel havalimanında duruyor..." denildi.

