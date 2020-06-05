Soylu imzaladı, Erdoğan iptal etti

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın dün gece ilan ettiği 'hafta sonu sokağa çıkma yasağı'nı iptal ettiğini duyurdu.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile Zonguldak'ın bulunduğu 16 şehirde 6 Haziran Cuma günü saat 00:01 ila 8 Haziran Pazar saat 24:00'e kadar iki gün boyunca sokağa çıkmak yasaklanmıştı.





ERDOĞAN: GÖNLÜM RAZI OLMADI





Erdoğan, "2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." ifadesini kullandı.







Erdoğan şahsi Twitter hesabında şunları kaydetti: Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti."





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun (solda) MHP'ye ve eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'a yakın isimleri Emniyet ve Jandarma'da kilit mevkilere getirdiği eleştirisi AKP içinde de yüksek sesle dile getiriliyor.





12 NİSAN'DAN SONRA İKİNCİ DEFA TERS DÜŞTÜLER





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 Nisan'da görevinden istifa ettiğini açıklamış, ancak Erdoğan istifayı kabul etmemişti.





Konuya yakın kaynaklar görevden alınacağından haberdar olan Soylu'nun istifa kararı ile Erdoğan'a rest çektiğini belirtmişti.





İddiaya göre Soylu kendisini destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in etrafında toplanan grupları harekete geçirerek, Erdoğan'a "Kolay lokma değilim." mesajı vermişti.





AKP'ye yakın gazeteci ve trollerin Soylu'nun istifası ve akabindeki gelişmeleri "12 Nisan darbesi" diye nitelemesi dikkati çekmişti.