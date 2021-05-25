Soylu sözünde durup istifa eder mi?

İçişleri Bakanı Soylu'nun Türkiye'de işkence ve kötü muamele olmadığı iddialarına Uluslararası Af Örgütü sosyal medya üzerinden raporla cevap verdi. Af Örgütü, Van'da Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopter atılmasını hatırlattı. Uluslararası Af Örgtü, Bakan Soylu'nun işkence yok iddialarına Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atılmasıyla cevap verdi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de beyaz toroslar döneminin sona erdiğini, kötü muamele ve işkencenin olmadığını iddia etti. "4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. Boş kağıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa bana getirin boş kağıda imza atayım ve buradan çıkayım" ifadeleri ile yeni bir istifa tartışması başlattı.





Soylu, Habertürk TV’de katıldığı programda, kendisinin Uluslararası Af Örgütü’nün muhatabı olduğunu ve sık sık karşı karşıya geldiklerini belirterek, “Her seferinde onlar Türkiye’de gideceği yerleri söylerler. Göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. Sistematik işkence ile ilgili önümüze bir şey koymadılar” dedi.





Af Örgütü’nün Türkiye hakkında işkence tespiti yapmadığını ancak sadece kötü muamele ile ilgili tespitlerinin olduğunu söyledi.

Söz konusu kötü muamelelerin de uyuşturucu örgütlerine karşı olduğunu dile getiren Soylu, “Ben ‘bacaklarını kırın’ dedim ya, benden kaynaklanıyor” diye konuştu.







Uluslararası Af Örgütü Türkiye ise Süleyman Soylu’ya Twitter’dan Türkiye’de son yıllardaki işkence ve kötü muamele iddialarına dair acil eylem, rapor ve çağrıları paylaşarak cevap verdi.





Af Örgütü, Van’da helikopterden Osman Şiban ve Servet Turgut’un atılmasını, Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencileri yapılan kötü muamele ve işkenceyi hatırlattı. Ayrıca cezaevlerindeki işkencelerden ve kaçırılan isimlerden örnekler verdi. Örgüt ayrıca Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin İşkenceyi Önleme Komitesi 2017 ve 2019 yıllarında Türkiye'ye yaptığı ziyaretlere ve incelemelere ait raporları yayınladı. Komite, kötü muamele ve işkence şikayetlerinin devam ettiğini raporladı.





Bununla birlikte Soylu, özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de çok sayıda insan kaçırma, işkence ve kötü muamele iddialarının da hedefinde.



