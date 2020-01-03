Samanyolu Haber /Gündem / Soylu: Suriye'den sınıra doğru 250 bin kişilik yeni dalga geliyor /03 Ocak 2020 01:15

Soylu: Suriye'den sınıra doğru 250 bin kişilik yeni dalga geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'den Türkiye'ye doğru 250 bin kişilik yeni göç dalgasının olduğunu belirtti

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Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerinde hayatın normale dönmesi için hem valilerimiz eliyle belirli bir plan dahilinde aynı zamanda 'Suriye görev gücü' şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlike sizlerin de yakından takip ettiği gibi son günlerde İdlib'de birtakım gelişmeler söz konusudur. Orada (İdlib'de) yaşanan çatışmalar dolayısıyla özellikle güneyden sınırlarımıza doğru sivil insanların bir hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngörmüştük ve bunu bir süredir de takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirlere; bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin birtakım planlamalar yapmıştık."

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