Samanyolu Haber /Gündem / Soylu tekzip istedi, Ağar'dan özür gecikmedi /13 Mayıs 2021 13:33

Soylu tekzip istedi, Ağar'dan özür gecikmedi

Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlayan polemik sürüyor. Son olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar konuştu. "En azından bir tekzip beklerdim" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap veren Ağar, özür diledi.

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü TV’de açıklamalarda bulundu. Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diyen Mehmet Ağar sözleri nedeniyle Emniyet teşkilatından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür diledi.

"KALBİ OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

Süleyman Soylu bugün Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada küçük bir bölümü de Mehmet  Ağar'a ayırmış ve bir tekzip beklediğini belirtmişti. Ağar şunları söyledi:

“Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden burada bir sürç-i lisan söz konusu. Bugün görev yapan emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlarımız çok nadide çok değerli arkadaşlarımız. Bizim zamanında daha rütbelerde çok başarılı görevleri yapıyorlardı.

Bugün Türkiye organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar, göz açtırmıyorlar. Dolayısıyla benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum. Özellikle sayın İçişleri Bakanı gerçekten çok takdirler kendisini takip ediyorum."


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