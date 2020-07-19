Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Hizmet Hareketi'ne hakaret üzerine kurulu bir TV yayınında AKP'li Mehmet Metiner AKP'li mevcut siyasetçileri suçlamaya başlayınca yayına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bağlandı. Soylu iddialara cevap verirken Metiner'in konuşmak için müsaade istemesine tepki gösterdi ve "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diyerek telefonu kapattı. Soylu'nun telefonu kapatmasına tepki gösteren Metiner "Biz onurumuzu sokakta bulmadık. Şamar oğlanı mıyız? 60 yaşındayız. Kimsenin bu şekilde bağlanıp bizi azarlamasına asla izin vermeyiz" dedi.