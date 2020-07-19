Samanyolu Haber /Gündem / Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı /19 Temmuz 2020 13:44

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'in sözlerine tepki göstererek canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metiner'i azarlayarak cevap vermesine de müsaade etmeyerek telefonu kapattı. Metiner'se "biz çocuk muyuz ya" diyerek konuştu

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Hizmet Hareketi'ne hakaret üzerine kurulu bir TV yayınında  AKP'li Mehmet Metiner AKP'li mevcut siyasetçileri suçlamaya başlayınca yayına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bağlandı. Soylu iddialara cevap verirken Metiner'in konuşmak için müsaade istemesine tepki gösterdi ve "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diyerek telefonu kapattı. Soylu'nun telefonu kapatmasına tepki gösteren Metiner "Biz onurumuzu sokakta bulmadık. Şamar oğlanı mıyız? 60 yaşındayız. Kimsenin bu şekilde bağlanıp bizi azarlamasına asla izin vermeyiz" dedi.
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Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

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