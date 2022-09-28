Samanyolu Haber /Politika / Soylu ve Bahçeli arasında neler oluyor? /28 Eylül 2022 11:03

Soylu ve Bahçeli arasında neler oluyor?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında "ülkücü yargı mensupları bu iddiayı konuşuyor" dedi ve Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir sıkıntı olduğunu yazdı.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Bu dosyada bir gariplik var"  başlıklı bugünkü yazısında yargı kulislerinde konuşulan çarpıcı iddiaları kaleme aldı. Pehlivan; "Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim." diyerek şunları yazdı:

“Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.”

YÜCEL BEKTAŞ DA ÖYLE DEMEMİŞ MİYDİ?

Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş'ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri aktardı:

“Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.”

THODEX'İN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI

Geçtiğimiz gün Thodex'in üçüncü duruşmasının yapıldığın aktaran Pehlivan, şunları söyledi:

"Pek ilgi gösterilmedi, lakin birkaç gün önce Thodex’in üçüncü duruşması vardı. Davayı yakından izleyenlerle ve bazı avukatlarla görüştüm. Çok ilginç şeyler anlattılar...

Mesela, tutuklu altı sanığın avukatlarının dava dosyasına girmesini istediği bazı raporlar var. Ama nedendir bilinmez, mahkeme heyeti bir türlü bu talebi kabul etmiyor. Yani, SPK’den ya da BDDK’den daha önce Thodex’e dair yaptıkları incelemeler istenmiyor.

Keza, mahkeme vergi dairesine “Thodex bugüne kadar kaç para kazandı, ne kadar vergi ödedi” bilgisini de sormuyor."
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