Samanyolu Haber /Gündem / Soylu ve Hulusi Akar’la çektirdiği fotoğraflarla ayrılmak isteyen sevgilisini tehdit etti /06 Temmuz 2020 11:37

Soylu ve Hulusi Akar’la çektirdiği fotoğraflarla ayrılmak isteyen sevgilisini tehdit etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar’la çektirdiği fotoğraflarla, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve ailesini korkutup dolandıran sahtekar tutuklandı.

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Kamuya açık alanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la fotoğraf çektiren bir kişi iddiaya göre, bu fotoğrafları ayrılmak isteyen sevgilisine karşı tehdit için kullandı. Sevgilisi V.Ç ve ailesini “Devletin gizli ajanıyım” diyerek kandıran V.D.’nin, ailenin para ve altınlarını da aldığı ortaya çıktı.

‘CB BENİ SEVER’
V.D.’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı montaj telefon görüşmesi kaydı ile, şikayetçi olmak isteyen V.Ç.’ye gözdağı verdiği ve “Öldürürüm seni, devlet benden vazgeçmez, Cumhurbaşkanı beni sever. Üstünü örterler” şeklinde tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

EVİNE BASKINLA YAKALANDI
V.Ç.’nin yakın arkadaşının telkinleri sonucu şikayetçi olması üzerine, V.D. evine yapılan baskınla yakalandı. Zanlının, çilingir yardımı ile girilen evinde yapılan aramada ise, çakar lambalar, megafon, sahte kimlikler, sahte araç kartlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşmasını içeren montaj video ele geçirildi. V.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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