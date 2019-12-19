Samanyolu Haber /Gündem / 'Soylu ve Kurtulmuş'un videolarını AKP içinden servis ediyorlar' /19 Aralık 2019 11:54

'Soylu ve Kurtulmuş'un videolarını AKP içinden servis ediyorlar'

AKP Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski videolarını parti içindeki hiziplerin servis ettiği iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Millî Gazete yazarı Zeki Ceyhan, AKP içindeki hesaplaşmaların hızlandığını savundu. Ceyhan'ın iddiasına göre bu videoları parti içi hizipler yayıyor.

Soylu’nun, "Durmak yok yola devam diyorlar. Evet, yolsuzluğa devam! AKP halkı kandırıyor. İktidara geldiklerinden beri yeni anayasa yapacağız diyorlar. Bugüne kadar bunu yapabildiler mi? Bu büyük milletimizle dalga geçmektir. 1980 anayasasının baskıcı gücünden milleti bugüne kadar kurtarmıyorsun sonra da 29 Mart’tan sonra yapacağız diyorsun. Bu iddiaya kargalar bile güler. Bugün AKP’nin iktidarda olması kendi maharetinden değil bizim kabahatimizden. Biz kabahatimizi biliyoruz, AKP’den bu milleti kurtaracağız” konuşmasını anımsattı. 

Ceyhan, “Evet, bütün bu konuşmalar durduk yerde yeniden servis edilmiş değil! AKP yönetimine ağırlık koymak isteyen hizipler Erdoğan’ın gözüne girebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçi onlar iç çekişmelerini hesaplaşmaya döndürüyorlar ama bizim açımızdan da oldukça iyi oluyor. Onların hakkındaki kanaatimiz pekişiyor” görüşünü savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Soylu ve Kurtulmuş'un videolarını AKP içinden servis... Sonraki Haber >>

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kendi kazasını çekti

Kendi kazasını çekti

Şemsiye sürprizi

Şemsiye sürprizi

İstanbul'da yine maganda dehşeti!

İstanbul'da yine maganda dehşeti!

Büşra Nur Şen: Destek mesajları doğru yolda olduğumu gösterdi

Büşra Nur Şen: Destek mesajları doğru yolda olduğumu gösterdi

Fatih Öğretmen Bosna'da görevinin başında

Fatih Öğretmen Bosna'da görevinin başında

AKP’li vekil, muhalefetten özür diledi

AKP’li vekil, muhalefetten özür diledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:08:12