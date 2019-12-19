'Soylu ve Kurtulmuş'un videolarını AKP içinden servis ediyorlar'

Millî Gazete yazarı Zeki Ceyhan, AKP içindeki hesaplaşmaların hızlandığını savundu. Ceyhan'ın iddiasına göre bu videoları parti içi hizipler yayıyor.





Soylu’nun, "Durmak yok yola devam diyorlar. Evet, yolsuzluğa devam! AKP halkı kandırıyor. İktidara geldiklerinden beri yeni anayasa yapacağız diyorlar. Bugüne kadar bunu yapabildiler mi? Bu büyük milletimizle dalga geçmektir. 1980 anayasasının baskıcı gücünden milleti bugüne kadar kurtarmıyorsun sonra da 29 Mart’tan sonra yapacağız diyorsun. Bu iddiaya kargalar bile güler. Bugün AKP’nin iktidarda olması kendi maharetinden değil bizim kabahatimizden. Biz kabahatimizi biliyoruz, AKP’den bu milleti kurtaracağız” konuşmasını anımsattı.







Ceyhan, “Evet, bütün bu konuşmalar durduk yerde yeniden servis edilmiş değil! AKP yönetimine ağırlık koymak isteyen hizipler Erdoğan’ın gözüne girebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçi onlar iç çekişmelerini hesaplaşmaya döndürüyorlar ama bizim açımızdan da oldukça iyi oluyor. Onların hakkındaki kanaatimiz pekişiyor” görüşünü savundu.