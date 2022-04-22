Samanyolu Haber /Gündem / Soylu ve Özdağ arasında 'tımarhane' polemiği: 'Birlikte gidelim Süleyman' /22 Nisan 2022 17:05

Soylu ve Özdağ arasında 'tımarhane' polemiği: 'Birlikte gidelim Süleyman'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine gönderme yaptığı "tımarhane" açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine gönderme yaptığı "Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654." açıklamasına yanıt verdi. Özdağ, "Doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım" dedi.

Özdağ Twitter hesabından, "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye’ye doldurup Türk Milleti’nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır." ifadesini kullandı. 


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