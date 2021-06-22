"Soylu’ya binlerce dosya götürdüm, görevlerine iade edildiler"

Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, tepki çeken bir itirafta bulundu. Açıklamaları 'borsa itirafı' olarak değerlendirilen Özışık "Soylu’ya binlerce insanın dosyasını götürdüm, görevlerine iade edildiler" dedi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker arasında aracılık yaptığı ifade edilen Süleyman Özışık’ın OHAL komisyonuna bazı kişilerin dosyasını götürdüğüne ilişkin açıklamaları ortaya çıktı.





İnternethaber sitesinin youtube kanalında 18 Haziran 2020 tarihindeki yayında Özışık, “Süleyman Soylu’ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler” ifadelerini kullanıyor.





Özışık yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘masum olduğuna inandığı’ binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü söyledi ve “Dedim ki; bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi görevlerine iade edildi” diye konuştu.





KHK’lı Cemal Yıldırım, Özışık’ın yaptığı açıklamayı ‘borsa itirafı’ olarak değerlendirdi. Yıldırım, “10.000 kişi iade edildi. Kaç binini sen götürdün. Borsa itirafı” ifadesini kullandı.





Akademisyon Keram Altıparmak ise, “Adam binlerce dosya götürdüm, hepsi de aklandı diyor. Zaten OHAL Komisyonundan çıkan olumlu karar sayısı 14072. Demek yarısı Özışık kararıymış. Bu durumda tüketilmesi gereken hukuk yolları: a. Süleyman Özışık-Süleyman Soylu-OHAL Komisyonu b. Süleyman Özışık-OHAL Komisyonu.” dedi.







