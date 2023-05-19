Samanyolu Haber /Politika / Soylu’ya zehir gibi cevap: Fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin /19 Mayıs 2023 20:14

Soylu’ya zehir gibi cevap: Fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon kanalında kendisi hakkındaki sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Kaftancıoğlu, “Haram yemekle meşhur şahıs utanmadan laf etmiş bir de. Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü” ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalında kendisi hakkında söylediği “Canan Kaftancıoğlu diyor ki, yani şu domuz eti yemekle meşhur bir arkadaş. Diyor ki, ‘Apo cezasını çekecektir' diyor. Şimdi bu savrulmaya şunu söylerler; buna bukalemun siyaseti derler” şeklindeki ifadelere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, bir video da paylaştı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Haram yemekle meşhur şahıs utanmadan laf etmiş bir de.

Hadi ordan! Ben ve CHP 10 yıl önce 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo'yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü.. CHP'nin ve CB adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü

Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik!

Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor.”
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