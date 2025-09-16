Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, Yerlikaya'yı Bahçeli'ye şikayet etti, Yerlikaya sosyal medyadan isyan etti /16 Eylül 2025 09:25

Soylu, Yerlikaya'yı Bahçeli'ye şikayet etti, Yerlikaya sosyal medyadan isyan etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden 'kifayetsiz muhteris' diye yaptığı açık hedef belirtmeyen paylaşımının, Süleyman Soylu için olduğu iddia edildi. İddialara göre Soylu, emniyette yaşanan değişikliğin ardından Devlet Bahçeli ile temas kurdu ve 'kahramanların görevden çekildiğini' söyledi. Yerlikaya'nın da söz konusu paylaşımı, bu temasları duyduktan sonra yaptığı belirtildi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde emniyet müdürleri değişikliğinin ardından sular durulmuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, emniyette uzun süredir beklenen il emniyet müdürleri kararnamesini çıkarmasının ardından siyasi yankılar gelmeye devam ediyor.

"SOYLU, BAHÇELİ İLE TEMASA GEÇTİ"
Tolga Şardan, bugünkü yazısında kimi müdürlerin merkeze çekilmesi ve yer değiştirmesinin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli'yi aradığını 'kahramanların görevden çekildiği' söylediğini iddia etti.

"KAHRAMANLARA SAHİP ÇIKAN"
Şardan, yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımı hatırlattı.

X’teki kişisel hesabındaki paylaşımında Özdemir, “İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine, kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdı” ifadelerini kullanmıştı.

YERLİKAYA'NIN HEDEFİ SOYLU'YMUŞ
Ali Yerlikaya ise, kararnamenin yayımlanmasından bir gece sonra X hesabından hedefi açıkça belirtilmeyen ilginç bir paylaşım yapmıştı.

Özdemir’in kendisini hedef alan paylaşımından bir gün önceki mesajı içerik itibarıyla sosyal medyada çok tartışıldı.

Ali Yerlikaya paylaşımında, "Bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…" dedi.

Yerlikaya'nın “kifayetsiz muhteris” diye tanımladığı kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğu konuşulmuştu.

Ancak Şardan, İçişleri Bakanlığı kulislerinden edindiği bilgiye göre, bu sözlerin hedefinin Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

SOYLU DÖNEMİNDEN KALAN İSİMLER MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ
Şardan, Soylu döneminden kalan kimi isimlerin de doğrudan merkeze çekildiğini hatırlattıktan sonra, bakanlık kulislerindeki iddiaya yer verdi.

Şardan, şunları söyledi:

"İddiaya göre halen AKP’de siyaset yapmaya devam eden Soylu, il emniyet müdürleri kararnamesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temas kurdu.Bu temas kimilerine göre aracılar üzerinden gerçekleşti. Soylu, 'kahramanların görevden alındığı' görüşünü aktardı."

Şardan kulislerde, her ne kadar ittifak ortağı olsalar da Bahçeli’nin Yerlikaya’ya yönelik olumlu görüş taşımadığının konuşulduğunu söyledi.

"SOYLU'NUN TEMASLARINI DUYDUKTAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI"
Şardan'ın aktardığına göre kaynaklar; Yerlikaya'nın, Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli ile kurduğu temasları duyduktan sonra 'kifayetsiz muhteris' paylaşımını yaptığını söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu, Yerlikaya'yı Bahçeli'ye şikayet etti, Yerlikaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:59