AKP'nin İstanbul Milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Bahçeköy Meydanı'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yeni bir müjde verdiğini söyledi.







'BİZ TOGG YAPTIK, SEN DE 'UÇAK YAPACAĞIM' DE'

Soylu, "O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu'nun başı dönüyor. 'Biz emekliye 7 bin 500 lira vereceğiz' dediğimiz zaman Kılıçdaroğlu, 'Ben 15 bin lira vereceğim' dedi, doğru mu? Ama 'Biz terörü bitireceğiz' dediğimiz zaman ağzını bıçak açmıyor. Biz Togg otomobilini yaptık. Mübarek sende de ki 'Ben de uçak yapacağım. Ben iki tane Togg otomobili yapacağım' Onun gelişmeye yönelik herhangi bir şeyi yok" diye konuştu.





Erdoğan'ın bugün Türkiye tarihinin önemli bir gelişmesine daha imza attığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:







"Bugün de -Allah'a hamdolsun- Tayyip Erdoğan şimdi açacak, Almanya'dan daha iyi tank yaptık. Şimdi ne zamanı? Oh çekmek zamanı, değil mi? Oooooh..."