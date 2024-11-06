Soylu'dan Bahçeli'ye 'Öcalan' desteği: Bu bizim hayalimizdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı "Gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısına eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan destek geldi.





İktidara yakın SuperHaber'e konuşan Soylu, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Samimidir ve bizim önümüzdeki yarım asrın ne olacağına yönelik bir anlayışın bütün dünyaya ve Türkiye'ye sorusudur. Bir karar vereceğiz. Kadim akıl diyor ki bu kararı kardeşlik ve barışla verelim ve önünüze bir fırsat koyuyorum, bunu değerlendirin" ifadelerini kullandı.





"BU BİZİM HAYALİMİZDİ"

Soylu, "PKK'yı tanımazlar ama görüyorum ki PKK konusunda ahkam kesip değerlendirme yapıyorlar. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu çok net bir şey var. PKK örgütü ve bütün unsurları lağvedilecek. Bu Türkiye Yüzyılı'na yeni bir başlangıç demek, tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu; Türk'ün, Kürt'ün, Arnavut'un, Arap'ın, Laz'ın, Çerkes'in gücünün bir yumruk olacağı bir Türkiye, bu bambaşka bir şey. Bu bizim hayalimizdi" diye konuştu.





"APO'YU ÇIKARTACAKLAR" DİYORDU

Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefeti hedef alırken "Ellerine fırsat gelse Apo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Selo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Amerika'nın talimat verdiği adamları dışarı çıkaracaklar" ifadelerini kullanmıştı.