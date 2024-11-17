Soylu'dan Bahçeli'ye tam destek: Biz şüphe edenlerden değiliz

MHP’nin sosyal medyada "Söz konusu vatansa" paylaşımları devam ederken, Bahçeli’nin Öcalan hakkındaki açıklamaları ve Erdoğan ile görüşmesi konuşulmaya devam ediyor.





Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “Gel Meclis’te örgütü feshettiğini açıkla” çağrısını yinelemesinin ardından eski İçişleri Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli’ye destek vererek, "Türkiye için bir fırsattır" değerlendirmesi yapmıştı.





'BİZ ŞÜPHE EDENLERDEN DEĞİLİZ'

Soylu'dan Bahçeli'ye bugün bir destek mesajı daha geldi.





"Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor." diyen Soylu'nun kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle





"Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor.

Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar.

Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur.

Buna inancımız tamdır.

Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır.

Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır.

Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır.

Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz “Büyük Türkiye” davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz.

“Biz şüphe edenlerden değiliz”