Soylu'dan Cumhuriyet'e 'milyonluk' dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.





Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında, gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.





Müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını öne sürdüğü bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, hakaret ve iftira içerdiğini iddia eden Kızılca, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını ve bu faaliyetin gazetecilik olmadığının çok net bir şekilde anlaşıldığını savundu.





Kızılca, şunları kaydetti:





"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır."