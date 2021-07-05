Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan Cumhuriyet'e 'milyonluk' dava /05 Temmuz 2021 22:53

Soylu'dan Cumhuriyet'e 'milyonluk' dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında, gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.

Müvekkilinin kişilik haklarını hedef aldığını öne sürdüğü bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu, hakaret ve iftira içerdiğini iddia eden Kızılca, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığını ve bu faaliyetin gazetecilik olmadığının çok net bir şekilde anlaşıldığını savundu.

Kızılca, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'dan Cumhuriyet'e 'milyonluk' dava Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:08:22