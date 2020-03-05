Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan odatvcilere: Hadi yapsınlar bakalım aynı haberi Almanya'da ne oluyor! /05 Mart 2020 12:15

Soylu'dan odatvcilere: Hadi yapsınlar bakalım aynı haberi Almanya'da ne oluyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanına dair yaptıkları haber sebebiyle tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasını savundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya'da iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin hayatını kaybetmesi üzerine haber yapmanın yanlış olduğunu iddia etti. 

Soylu, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin sabaha karşı evlerinden gözaltına alınmasına yönelik eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Soylu, "Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu? Polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar." şeklinde konuştu.

ODATV'NİN O HABERİNE ERİŞİM ENGELİ

Söz konusu haber, ulusalcı faşist yayın politikası izleyen Odatv isimli sitede "Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlığıyla yayımlanmıştı. 

Odatv'nin haberine erişim engeli de konuldu.

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