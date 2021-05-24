Soylu'dan Peker'in akıbetiyle ilgili açıklama

Habertürk TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında bazı iddiaları gündeme getiren Sedat Peker'in akıbetiyle ilgili de konuştu.











Peker, Soylu için "Türkiye'ye dönüş bileti" olduğunu iddiasında bulunmuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bütün dünya üzerimize gelirken Doğu Akdeniz'de biz varız, Libya'da biz varız. Karabağ'da biz varız. Kuzey Irak'ta biz varız. Bunların her biri Türkiye'nin rüyasında göremeyeceğiz adımlardır. Hiç merak etmeyin etrafımızdaki bir coğrafyada böyle birinin barınmasına müsaade etmeyiz." ifadeleriyle cümlesine başlayan Soylu devamında ise "Bu suç örgütü Türkiye'den özür dileyecek ve kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan sonra da etrafındaki şebeleklerle irtibat kurmayacak. Bu bedeli ödeyecek." ifadelerini kullandı.