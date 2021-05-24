Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan Peker'in akıbetiyle ilgili açıklama /24 Mayıs 2021 23:34

Soylu'dan Peker'in akıbetiyle ilgili açıklama

Habertürk TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in akıbeti konusunda da konuştu. Peker, Soylu için "Türkiye'ye dönüş bileti" olduğunu iddiasında bulunmuştu.

SHABER3.COM

Habertürk TV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında bazı iddiaları gündeme getiren Sedat Peker'in akıbetiyle ilgili de konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bütün dünya üzerimize gelirken Doğu Akdeniz'de biz varız, Libya'da biz varız. Karabağ'da biz varız. Kuzey Irak'ta biz varız. Bunların her biri Türkiye'nin rüyasında göremeyeceğiz adımlardır. Hiç merak etmeyin etrafımızdaki bir coğrafyada böyle birinin barınmasına müsaade etmeyiz." ifadeleriyle cümlesine başlayan Soylu devamında ise "Bu suç örgütü Türkiye'den özür dileyecek ve kuzu kuzu cezaevine girecek. Çıktıktan sonra da etrafındaki şebeleklerle irtibat kurmayacak. Bu bedeli ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Peker, Soylu için "Türkiye'ye dönüş bileti" olduğunu iddiasında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'dan Peker'in akıbetiyle ilgili açıklama Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:13