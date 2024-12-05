Soylu'dan siyaseti bırakma sinyali: 'Hizmetimi tamamladım, bu son dönemim'

Eski İçişleri Bakanı Soylu, Gazete Duvar'ın sorularına cevap verdi. Siyaseti bırakma sinyali veren Soylu “Yalnızca fikrime danışılırsa katkıda bulunurum” dedi.





“Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim” dedi ve siyasette ‘fikrine danışılması’ haricinde yer almayacağını belirtti.





Can Bursalı'nın "Şu anda TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı’sınız ve İstanbul Milletvekili’siniz. Siyasi hayatınızda yeni bir hedefiniz var mı? Gelecek planınız nedir?" sorusuna Soylu "Ben ülkem için, milletim için, devletim için, partim için, bu ülke için görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ve sadık bir şekilde de çok çalıştım. Ben her zaman söylerim. Allah bilir ve görür. Allah biliyor ve görüyor. Benim rehberim hep Allah'ın bilmesi ve görmesi oldu. Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Parti kurma gibi iddialar var. Bizde 3 dönem kuralı vardır. Ben 4 dönemdir milletvekiliyim. Milletvekilliğimi tamamladıktan sonra tecrübeme danışılırsa sadece danışılması kaydıyla şerefle memleketimize, davamıza, fikrimle ve tecrübelerimle katkıda bulunurum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım. Ondan sonra da danışma olur, tecrübelerden istifade olur, fikir olur. Bunların hepsi bizim için ayrı bir onur vesilesidir. 28. dönem milletvekilliğinden sonraki tavrım ancak partim bana bir şey danışırsa kendi görevimi yerine getiririm." diyerek cevap verdi.







