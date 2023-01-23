Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan tartışmalı hamle: Yeterli polis yok deyip DP önündeki polisleri çekti /23 Ocak 2023 16:26

Soylu'dan tartışmalı hamle: Yeterli polis yok deyip DP önündeki polisleri çekti

Tartışmalı icraatlarıyla kamuoyunun gündeminden düşmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sefer de 'yeterli polis yok' gerekçesiyle Demokrat Parti önünde nöbet tutan polisleri çekti.

SHABER3.COM

Demokrat Parti (DP) Genel merkezinin önünde güvenlik nöbeti tutan resmi polisler geri çekildi. Buna tepki gösteren DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Genel Merkezi’ndeki güvenlik için nöbet tutan resmi polis memurlarının geri çekildiğini açıkladı. Enginyurt, konuya ilişkin Genel Merkez Binası önünde bugün Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Demokrat Parti Genel Merkez Binası’ndayız. Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olarak TBMM’de iki milletvekili ile temsil edilen 77 yıllık bir siyasi hareket… Adnan Mendereslerin, Turgut Özalların, Süleyman Demirellerin Genel Merkez’i.

"YAZIKLAR OLSUN"
İçişleri Bakanı olup güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yani, Millet İttifakı’ndan yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu, güya bizi korumasız bıraktı. Süleyman Soylu… Doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah’ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu Genel Merkez’i inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'dan tartışmalı hamle: Yeterli polis yok deyip DP... Sonraki Haber >>

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:31