Soylu'dan TSK adımı: Seçim günü zırhlı araçların hazır olması için yazı yazmış

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.





Cumhuriyet'in haberine göre Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





Kendisiyle ilgili başından beri söylüyoruz: Suç işleri bakanı. Sadece suç işleri bakanı değildir, içişleri bakanlığında bir suç örgütü oluşturmuştur. Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz. Soylu'nun kendisiyle ilgili 5 tane ayrı suç duyrusunda bulunduk. Geride 105 tane daha var. O kadar çok suç işledi ki.





-Soylu devlet sırrından yararlanma suçundan yargılanacak.





Asıl önemli konuya geliyorum. GAMER üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu gördüğünüz belge, İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) yazısıdır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nü bir yazısın il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ne istiyor GAMER arkadaşlar söyleyelim: 'Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı ve hava araçlarının göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Valilerimizce gerek görülmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup, kolluk birimlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunulması hususuna ve gereğine arz ve rica ederim.'





Arkadaşlar savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Ben soruyorum: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK'nın hazır bulundurulmasına dair yazıyı neden yazmıştır? Seçim için TSK'ya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? TSK'nın zırhlı araçları neden hazır bulundurulacak?





Valilerimize sesleniyorum: Suça ortak olmayın. Ordumuza sesleniyorum: Bu rutin bir seçimdir, seçimler her 5 yılda bir olur."