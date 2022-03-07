Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun A Takımı'ndaki polisler 'Bataklık' dosyasından çıktı /07 Mart 2022 16:06

Soylu'nun A Takımı'ndaki polisler 'Bataklık' dosyasından çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik ‘cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu’ diye duyurduğu Bataklık dosyasından Soylu’nun İstanbul Emniyeti’ndeki A takımından iki emniyet müdür yardımcısı çıktı. Emniyet müdürlerinin para transferleri MASAK raporlarında yer aldı.

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73 şüphelinin bulunduğu dosyada uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın koronavirüs nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek’in tahsis ettiği makam aracıyla deldiği ortaya çıkmıştı. Müdürün makam aracıyla Daş’ı taşıyan ismin ise polis memuru İbrahim Halil Akgül olduğu öğrenilmişti. Necmettin Yüksek’in hesabından Halil Akgül’ün hesabına defalarca para girişi yapıldığı tespit edilmişti.
 
Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Bataklık dosyasının yargılanması devam ederken dosya kapsamında sanık olmayan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları Hakan Bolat ve Cevdet Hürol Öztürk hakkında müfettişler tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. MASAK raporlarında polis memuru Halil Akgül’ün emniyet müdür yardımcısı Hakan Bolat’a defalarca para aktardığı görüldü. Bu aktarımların açıklaması ise bazen ‘borç’ bazen ise ‘araç alım satımı’ olarak gösterildi. MASAK raporlarında emniyet müdür yardımcısı Öztürk’ün ise yakınları üzerinden menfaat sağladığı ortaya çıktı. Öztürk’ün bu durumu ‘çocuğuma burs’ şeklinde açıklamaya çalıştığı öğrenildi.

Yürütülen soruşturma sonucu Cevdet Hürol Öztürk’ün Ağrı’ya, Hakan Bolat’ın ise Yozgat’a sürüldüğü öğrenildi. İddialar karşısında iki isme sadece 24 ay kıdem durdurma cezası verilmesi dikkat çekti.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın görevden alınmasının ardından yerine İçişleri Bakanı Süleymen Soylu’nun isteğiyle Zafer Aktaş getirilmişti. Aktaş’ın göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmeden İçişleri Bakanlığı kararı ile İstanbul’da görev yapan ve Mustafa Çalışkan’ın ekibinden oldukları öne sürülen 33 il emniyet müdür yardımcısı, 39 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 55 şube müdürünün görev yerleri değiştirildi. 4 il müdür yardımcısı polis meslek yüksek okulu ve polis eğitim merkezinde görevlendirilirken, çok sayıda şube müdürü ise çeşitli illere sürüldü. Yeni emniyet müdür yardımcılarını ise Soylu’nun belirlediği iddia ediliyordu.
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