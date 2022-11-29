Soylu'nun adamı da çifte maaş alıyormuş

Bir kamu kuruluşu olan, devasa ve lüks konut projelerini inşa ettiren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., son günlerde yandaşlara verdiği ihaleler ve sattığı arsalar nedeniyle tartışma konusu.



Birgün gazetesinde İsmail Arı'nın haberine göre gözlerin çevrildiği Emlak Konut’un 7 kişilik yönetim kurulunda dikkat çeken isimlerin yer aldığı ortaya çıktı.



Emlak Konut’un en fazla dikkat çeken yönetim kurulu üyelerinden biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı. Çataklı’nın bakan yardımcılığı maaşının yanı sıra Emlak Konut’tan da maaş aldığı ortaya çıktı.



Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Meclis’te HDP’lilerle tartıştığı sırada Çataklı, simidine peynir sürüp yemeye devam edince sosyal medyada gündem olmuştu. Gayrimenkul sektörüyle bir ilgisi bulunmayan Çataklı’nın 1 Ağustos 2022 tarihinden beri Emlak Konut’un yönetiminde yer aldığı ifade edildi.



YARDIMCILARA ÇİFTER ÇİFTER MAAŞ



İmam hatip lisesi, tarih bölümü mezunu Gençlik ve Spor Bakanı’nın yardımcısı Sinan Aksu’nun da Emlak Konut’un yönetimindeki bir başka çift maaşlı bürokrat olduğu öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un özel kalem müdürü olarak görev yapan Burak Demiralp de Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.



TOKİ başkan yardımcıları Hakan Akbulut ile Mustafa Levent Sungur da aynı zamanda Emlak Konut’un yönetim kurulu üyesi. Emlak Konut’un yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı. Keleş, 2018 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı danışmanıydı.