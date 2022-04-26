Soylu'nun adı Türk iş insanlarının Ukrayna dolandırıcılığına da karıştı

Aralarında Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, kendisini eski MİT'çi diye tanıtan Manas Savunma Sanayi Şirketi sahibi Koray Altınel ve Altınel'in yardımcısı Bülent Aygün'ün bulunduğu bir dizi isim tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığını iddia eden Ukrayna I·çis¸leri Bakanlıgˆı I·letis¸im Bas¸kanı Volodymyr Krakovetskyı’nin ifadesi ortaya çıktı.







T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Altınel dolandırıcılık sürecinde Ukraynalı yetkiliye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilen fotoğraflarını da gösterdi.





Krakovetskyı ifadesinde, Rusya ile savaşta olan ülkesi için Türkiye’de savunma anlaşması yapmaya yetkili tek kişi olduğunu, iş insanı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyar dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlattı.





'FOTOĞRAFLAR GÖSTERDİLER'





Krakovetskyı, “Altınel bana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi. Güvendim ve prensipte anlaştık. Yapılan anlas¸madan Savunma Sanayi Müstes¸arlıgˆından ve I·ç I·s¸leri Bakanlıgˆından üst düzey makamlar ile MI·T’in de haberdar oldugˆunu söyledi. Parayı gönderdikten sonra irtibatımız kesilmeye başladı. Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik bir sıkıntı yas¸anmaması adına 2 gün önce tekrar aradım. Neden teslimatı yapmadıgˆını sordum. O da yurt dıs¸ında oldugˆunu Çars¸amba günü dönecegˆini ve yüz yüze görüs¸ecegˆimizi söyledi ancak kendisi ile görüs¸me sagˆlayamadım ve ulas¸amadım. Şikâyetçiyim” dedi.





'SOYLU'NUN HAYATINI KURTARDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER'





Ukraynalı yetkili, şunları söyledi: "[Altınel] Bu sırada bizde güven olus¸turmak için kendisinin üç kez I·çis¸leri Bakanı Süleyman Soylu’nun hayatını kurtardıgˆını, annesi ile bagˆlantılarından dolayı ilis¸kilerini devam ettirdigˆini söyledi. Yardımcısı Bülent Aygün ise bize 15 Temmuz gecesi kendilerinin silahları olmasa I·çis¸leri Bakanlıgˆı’nın ele geçirildigˆini ve birçok silahı devletin güvenlik güçlerine ulas¸tırdıklarını anlattı. Hatta I·çis¸leri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilmis¸ fotogˆraflarını gösterdi. Ben bu s¸ahıslara güvendim ve prensipte anlas¸mıs¸ olduk ancak Murat Özvardar’ın yakını olan ve bizimle birlikte Altınel’in is¸yerine gelen Mehmet isimli s¸ahıstan dolayı fiyat konus¸ulmadı. Bize daha sonrasında fiyat teklifinde bulanacaklarını söyledi."