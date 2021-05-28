Soylu'nun başarı hikayesi boş çıktı, organize suçlar güç kazandı

Gazeteci Adem Yavuz Arslan ‘Organize Suçlar ve Türk Polisi’ başlığıyla bir tweet serisi paylaştı. Arslan, paylaştığı organize suçlarla ilgili istatistiklere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun anlattığı başarı hikayesinin boş çıktığını belirtti.





Adem Yavuz Arslan, polisin uyuşturucu başta olmak üzere organize suçlara dair performansını resmi rakamlar üzerinden analiz etti. Organize suçlara dair operasyonların büyük ölçüde azaldığına dikkat çeken Arslan, bu durumdan 17-25 Aralık süreci sonrasında başarılı emniyet personelinin görevden el çektirilmesinin etkili olduğunu da vurguladı.





Resmi verilere göre organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar bıçak gibi kesildi.









2013 sonrası neredeyse yolsuzluk operasyonu yapılmadı.



Finansal suçlara yönelik operasyonlar da aynı şekilde azaldı.









Kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar da aynı şekilde azaldı.













Mazot kaçakçılığına yönelik operasyonlar da 2013 sonrası ciddi şekilde azaldı.









Mazot kaçakçılığında operasyonlar azalınca ele geçen malzeme de azaldı.









Sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda da ibreler aşağı doğru.









Otoriterlik ile suç dünyası arasında açık bir ilişki olduğunun altını çizen Arslan, KOM raporlarında 2013 sonrası uyuşturucu, insan kaçakçılığı, yolsuzluk soruşturmaları ve mafya örgütlerine yönelik operasyonda ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çekti.

İstatistiklere göre 2014'ten itibaren uyuşturucu suçuna karışan polis sayısında ciddi artış görülüyor. Mali suçlara yönelik soruşturmalar 2013 ile 2017 arasında yüzde 64,1 azalmış.





Kaçak sigarada durum benzer. 2013 ile 2018 arasındaki azalma yüzde 80. İstatistiklere göre organize suçlarda 2013 sonrası keskin bir artış yaşanırken aynı oranda operasyonlar keskin şekilde azaldı.





Adem Yavuz Arslan, başarısızlığı resmederken emniyet teşkilatının durumunu “İstatistikleri her başlıkta bu şekilde uzatmak mümkün. Ama özeti şu; 300 civarında doktoralı polis müdürü dahil iyi yetişmiş kadrolar tasfiye edildi ve yerlerine Osman Ak'larla anılan 'Ağar Polisleri' geldi. Siyasi direktif doğrultusunda suç örgütleri takipten çıktı” diyerek anlattı.

Arslan, Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme tekrar gelen uyuşturucuyla ilgili “Kokain pahalı bir uyuşturucu. 'siyasi destek yada garanti almadan' tonlarca uyuşturucu bir ülkeye yollanmaz. Son yıllarda Türkiye'de kokain yakalamanın artması rotanın değiştiğini gösteriyor. Literatürde istatistik şöyle; yakalanan geçen uyuşturucunun 15-20'si kadardır. Yani 5 ton kokain yakalanmışsa geçen uyuşturucu miktarını tahmin etmek mümkün” dedi.







