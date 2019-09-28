Soylu'nun basın müşavirinin eşi uğramadığı belediyeden maaş alıyor









Her konuşmasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) belediyelerini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın müşavirinin eşinin HDP'li belediyeden maaş aldığı ortaya çıktı.





Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre İpekyolu Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 2018 yılında belediyeye girişi yapılan Süleyman Soylu'nun basın müşaviri Ahmet Aydın'ın eşi Merve Akkuş Aydın, bir yılı aşkın süredir belediyeye bir gün bile uğramadan maaş alıyor.









GÖREV SÜRESİ BİTİNCE TEKRAR UZATILMIŞ





Belediye Özel Kalem Müdürlüğü'ne 10 Ağustos 2018 tarihinde memur olarak girişi yapılan Akkuş, hemen ardından ise geçici görevlendirmeyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne yazısı çıkartıldı. Gittiği kurumdan maaş almayan Akkuş'un tüm maaşı ve sosyal hakları ise halen İpekyolu Belediyesi tarafından veriliyor. Bir yıllık geçici görevlendirilmesi yapılan Akkuş'un, görevlendirilme süresinin bitmesinin ardından bu süreyi tekrar uzattığı öğrenildi.