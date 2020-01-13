Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun burnundan kan geldi! /13 Ocak 2020 12:12

Soylu'nun burnundan kan geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah basın toplantısında rahatsızlandı. Soylu'nun burnundan kan geldi.

Soylu'nun burnundan kan geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Suriye'nin İdlib şehri için başlattığı yardım kampanyasına dair düzenlenen toplantı esnasında rahatsızlandı. 

Soylu’nun burnundan kan gelmesi üzerine canlı yayın kesildi. 

Soylu burnundan akan kanı durdurmak için kâğıt peçete ile burnunu tampon yaptı. 

Kanamanın devam etmesi üzerine korumaları yardıma geldi. Soylu'nun danışmanları kameramanlardan canlı yayını kesmelerini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Soylu'nun rutin programına devam edeceği belirtildi.

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